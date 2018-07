Presiden Kaya dan Termiskin di Dunia Ini Rela Potong Gaji, Uangnya Disumbangkan untuk Kebajikan

BANGKAPOS.COM - Presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez yang juga dikenal sebagai Amlo's abbreviation, berencana membuat pengurangan gaji 60 persen pada bulan Desember mendatang.

Pemimpin sayap kiri ini akan mendapatkan gaji sebanyak US $ 5.707 (Rp82.760.580) per bulan dan pegawai negeri lainnya tidak dapat menghasilkan lebih dari jumlah itu.

Tempat tinggal resmi presiden juga akan dijadikan sebagai pusat kebudayaaan.

Pemimpin Meksiko ini bukan yang pertama membuat pernyataan mengurangi pembayaran pada gaji.

Aksi populis seperti ini sering digunakan untuk menunjukkan jiwa kerakyatan, menjadikan pemimpin tersebut jauh dari kesan golongan elit, kata Dr. Philipp Koeker dari Leibniz University, Hannover, yang mempelajari gaji para pemimpin di Eropa, sebagaimana dikutip dari BBC yang dilansir melalui laman mynewshub.

Ada banyak tempat di mana pemotongan ini telah dilaksanakan.

Tidak mudah untuk menentukan sebanyak yang bisa dilakukan seorang pemimpin.

Tetapi jelas ada perbedaan besar dalam gaji pokok para pemimpin di seluruh dunia.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dikatakan sebagai pemimpin terkaya, berpenghasilan lebih dari US $ 2 juta per tahun. Jumlahnya ditentukan sesuai dengan gaji tertinggi di sektor swasta.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menghasilkan 150.000 pound setahun, kurang dari Kanselir Jerman Angela Merkel yang dibayar hampir US $ 260.000, sementara Presiden Cina Xi Jinping hanya dibayar US $ 16.000 per tahun.