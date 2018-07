Berendam di Kolam Sembari Nikmati Pemandangan Laut, Alyssa Ungkap Bahagianya Bersama Al Ghazali

BANGKAPOS.COM -- Dua insan yang lagi kasmaran Al Ghazali dan Alyssa Daguise tak segan-segan pamer keromantisan. Saat keduanya liburan berdua di resort mewah di Bali, foto-foto kemesraan mereka bagikan di media sosial.

Alyssa Daguise memposting beberapa foto saat mereka liburan beberapa waktu lalu.

Alyssa memeluk Al saat keduanya melakukan sesi foto berlatar sunset di tepi pantai di Bali.

"Sunsets & You," tulis Alyssa pada postingan itu.

Tak hanya foto berpelukan di tepi pantai, Alysa juga memposting foto saat sedang menikmati pemandangan laut dari atas tebing di sebuah resort di Bali.

"no words could rightfully describe just how much I feel for you. happy & blessed #bettertogether

(tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan dengan tepat seberapa besar perasaan saya untuk Anda. bahagia & terberkati - Red).

Kedua insan tersebut tak sudahnya menunjukan hubungan mereka yang romantis.

Pada bulan Februari lalu, Al dan Alyssa berlibur bersama di kota teromantis di dunia, Paris.

Al pun kerap menunjukkan sikap romantisnya kepada sang kekasih.