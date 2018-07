LIVE STREAMING: Pertandingan Perdana ICC 2018 -- Manchester City vs Borussia Dortmund, Jam 08.05 WIB

BANGKAPOS.COM -- Manchester City memulai tur pra-musim mereka dalam gaya saat mereka menghadapi Borussia Dortmund di Soldier Field di Chicago. Pertandingan ini merupakan perdana pada Internasional Champions Cup (ICC) 2018.

Pep Guardiola bisa memberi Riyad Mahrez penampilan pertamanya menggunkaan kaus City setelah resmi bergabung.

Joe Hart bisa membuat penampilan kejutan dalam pertandingan, sementara Jason Denayer dan Patrick Roberts akan mencari peluang mereka di tim utama.

Phil Foden dan Brahim Diaz adalah dua pemain yang paling berpengalaman dalam tur, dengan orang-orang seperti Rabbi Matondo, Douglas Luiz, dan Nabil Touaizi semua berharap untuk tampil.

Live streaming Manchester City vs Borussia Dortmund di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVRI atau website penyedia live streaming lainnya, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com dan tv bersama.

Borussia Dortmund akan mengawali kompetisi di International Champions Cup 2018 menghadapi tim yang tak mudah dikalahkan, yaitu juara Premier League, Manchester City.

Head to head Manchester City vs Borussia Dortmund :

03 Okt 2012 Manchester City vs Borussia Dortmund 1-1 UEFA Champions League

04 Dec 2012 Borussia Dortmund vs Manchester City 1-0 UEFA Champions League

Prediksi skor Manchester City vs Borussia Dortmund : 2-1

Mantan pemain Leicester City, Mahrez, bakal menjadi andalan Pep Guardiola untuk menembus pertahanan Borussia Dortmund. Bahkan mantan pemain terbaik Liga Inggris itu diprediksi mampu mencetak gol di debutnya bersama Manchester City.

Prediksi susunan pemain Manchester City vs Borussia Dortmund :

Manchester City :

Claudio Bravo, Jason Denayer, Tosin Adarabioyo, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Javi Garcia, Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez, Leroy Sane ,Lukas Nmecha.