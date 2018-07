Si Cantik Kolinda Grabar-Kitarovic Sukses Bangkitkan Gairah Sepak Bola Kroasia

BANGKAPOS.COM - Piala Dunia 2018 telah berakhir, sosok Presiden Kroasia, Kolinda Grabar Kitarovic, masih jadi perbincangan hangat.

Kolinda Grabar-Kitarovic menyedot perhatian lantaran selalu menghadiri pertandingan timnas Kroasia di Piala Dunia 2018.

Dia juga turut datang ke stadion ketika partai perempat final Kroasia vs Rusia dan partai final Kroasia vs Prancis.

Namun, jangan terkecoh dengan penampilan presiden berparas cantik itu.

Sebab, dia merupakan sosok yang jenius dan mampu meraih berbagai kesuksesan hingga saat ini menjabat sebagai Presiden Kroasia.

Dilansir BolaSport.com dari Zambianobserver, Kolinda merupakan lulusan Universitas George Washington, Universitas Harvard, dan Universitas John Hopkins.

Pada 2007-2011, Kolinda menjadi Duta Besar Kroasia di Amerika Serikat.

Lalu dia juga menjadi wanita pertama yang bisa menduduki jabatan Asisten Sekretaris Jenderal di NATO untuk utusan diplomasi publik.

Semasa mengemban jabatan tersebut, dia kerap mengunjungi Afganistan untuk membangkitkan moral tentara NATO.

Di kalangan internal NATO, Kolinda mendapat julukan SWAMBO (She Who Must Be Obeyed) atau dia yang perintahnya harus dipatuhi.

