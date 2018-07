Unggah Foto Ini, Sophia Latjuba Angkat Bicara Soal Umur

BANGKAPOS.COM - Sophia Latjuba menjadi salah satu artis yang masih gemar berpose seksi meski usianya tak muda lagi.

Ia kerap memamerkan kemolekan tubuhnya melalui unggahan dalam akun Instgaram pribadinya.

Beberapa waktu yang lalu misalnya, ia memamerkan beberapa hasil photoshoot-nya.

Namun rupanya banyak netizen yang memberikan komentar negatif.

Mereka menganggap Sophia Latjuba tidak sadar akan usia dengan penampilannya.

Menanggapi hal tersebut rupanya Sophia Latjuba memberikan suara.

Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya ia mengatakan jika umur itu tidak relevan.

Dia mengatakan jika pengalaman hiduplah yang membedakan umur.

"Age is irrelevant. Ask me how many sunsets I’ve seen, hearts I loved, trips I’ve taken, concerts I’ve been to, books I’ve read. That’s how old I am. –Joëlle,” tulis Sophia Latjuba dalam akunnya @sophia_latjuba88 (21/7/2018).

(Usia tidaklah relevan, tanyakan padaku berapa banyak sunset yang kulihat, hati yang telah kucintai, konser yang telah ku lihat dan buku yang telah kubaca, Itulah seberapa tuanya aku).