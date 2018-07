7 Jurus 'Elit' Memulai Chat Duluan ke Cowok Gebetenmu

BUKAN rahasia lagi, Anda pasti pernah merasa setengah mati merindu tapi malu untuk menyapa 'Si Dia' duluan.

Apalagi duduk bengong memandangi layar telepon genggam yang menampilkan wajah sang pria idaman.

Menjadi orang pertama yang menyapa duluan bukan hal yang tabu lagi.

Apalagi cowok yang kamu taksir itu nggak sepeka itu saat kamu ngode ‘kangen’ di media sosial.

Perbandingan jumlah cewek dan cowok juga bisa kamu jadikan bahan pertimbangan untuk tidak sungkan nge-chat duluan.

Tak hanya itu, based on Study of The Media Use of Individuals in Romantic Relationship, generasi zaman sekarang bener-bener manfaatin chatting sebagai sarana ngebangun relationship.

Bahkan terbukti kalo chatting pas PDKT akan berjalan lebih intens dibanding kita udah jadian sama si dia.

Nah, daripada kangenmu semakin akut, tak ada salahnya mencoba jurus jitu memulai obrolan untuk membunuh rasa kangen sama si dia yang dikutip dari gogirl dan sumber lainnya. Berikut ini 6 cara elit memulai obrolan:

1.Cari momen untuk nge-chat duluan

Ingat, untuk bisa ngobrol, jangan nunggu buat disapa duluan sama si dia waktu kepengen chattingan.

Nggak perlu gengsi atau terlalu berlebihan waktu nyapa si dia pas pertama kali starting conversation.