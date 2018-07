Begini Suara Marion Jola Saat Cover Lagu Lagi Syantik, Simak Videonya

BANGKAPOS.COM - Siapa yang tidak menegtahui lagu Lagi Syantik yang sangat viral.

Lagu dengan genre dangdut yang dibawakan oleh Siti Badriah ini meledak dipasaran.

Bahkan lagu ini sempat memasuki tranding YouTube beberapa hari.



Saking viralnya banyak penyanyi lainnya yang juga menyanyikan lagu ini.

Salah satunya adalah Marion Jola, penyanyi baru jebolan ajang pencarian bakat.

Ia tenar karena gaya menyanyinya yang unik, seksi dan manja begitu banyak orang bilang.

Marion menyanyikan lagu ini dengan pembawaan akustik dengan iringan petikan gitar.

Gadis yang baru lulus SMA ini bernyanyi dengan cara yang berbeda dengan versi aslinya.

Ia bernyanyi sambil memeluk bonekanya yang berwanra hijau.

Dalam caption postingan yang diunggah pagi ini (15/7/2018) Marion menuliskan persembahan lagu ini.

"Here's Lagi Syantik - Siti Badriah cover, as a gift for all of my beloved Lavers @Devinzakendranata"

