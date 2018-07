Inilah Daftar Lengkap Bursa Transfer Pemain di Liga Italia, Ronaldo Masih Termahal

BANGKAPOS.COM - Bursa transfer Liga Italia 2018-2019 menggeliat dengan perekrutan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid oleh Juventus.

Dengan harga yang kabarnya mencapai 115 juta euro, kepindahan CR7 berpotensi menjadi transfer termahal menjelang musim 2018-2019, juga transfer termahal sepanjang sejarah Liga Italia.

Serie A juga baru saja melakukan salah satu transaksi penjualan termahalnya sepanjang sejarah.

AS Roma melego kiper Alisson Becker ke Liverpool dengan harga 62,5 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus.

Berikut daftar lengkap pemain masuk dan keluar di bursa transfer Liga Italia 2018-2019 sampai Kamis (19/7/2018).

ATALANTA

Masuk: Reca (Wisla Plock, 4 juta euro). Tumminello (AS Roma, 5), Bettella (Inter, 7), Varnier (Cittadella, pinjam), Zapata (Sampdoria, 26), Pasalic (Chelsea)

Keluar: Cristante (AS Roma, 30), Bastoni (Inter, 10), Sportiello (Frosinone, pinjam), Schmidt (Rio Ave, pinjam), Petagna (SPAL), Eguelfi (Verona, pinjam)

BOLOGNA

Masuk: Dijks (Ajax), Skorupski (AS Roma, 5), Santander (Kobenhavn, 6), Calabresi (AS Roma, 0,2), Falcinelli (Sassuolo)

Keluar: Verdi (Napoli, 25), Mirante (AS Roma), Di Francesco (Sassuolo), Falco (Lecce), Masina (Watford, 5)

CAGLIARI