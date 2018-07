Begini Kamar Rp 11 Juta Per Malam yang Disewa Nikita Willy Saat Liburan Bareng Kekasih di Bhutan

BANGKAPOS.COM - Meski bukan menjadi destinasi wisata utama di Asia, Bhutannyatanya memiliki pesona alam yang tak kalah indah.

Bhutan juga dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia.

Meski proses aplikasi visa dan perizinan di sana terbilang rumit.

Tidak hanya rumit, wisata Bhutan juga terkenal mahal, dengan berbagai pilihan hotel bintang lima di dalamnya.

Maka tak heran jika banyak artis Hollywood pernah menghabiskan waktu lliburan mereka di negara ini, seperti Leonardo di Caprio dan Keira Knightley.

Belum lama ini, aktris cantik Nikita Willy juga berkesempatan berlibur di negara yang dikenal dengan sebutan The Land of The Thunder Dragon ini.

Bersama kekasihnya, Indra Djokosoetono, Nikita memilih resort mewah selama berlibur di Bhutan, yaitu Amankora.

Amankora ternyata menawarkan paket wisata dengan menyelami kehidupan di Bhutan dengan menginap di beberapa kompleks, yang berpindah dari stau tempat ke tempat lainnya.

Yuk simak seperti apa isi Resort Amankora yang ditinggali Nikita Willy ini.

Dengan konsep tradisional, hotel Amankora dikenal dengan nuansa kayu yang terdapat pada material bangunanya, mulai dari dinding, lantai, hingga berbagai furniturnya.