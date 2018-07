Dikabarkan Pacaran Siti Badriah Krisjiana Baharudin Saling Berbalas Kata-kata Romantis di Instagram

BANGKAPOS.COM - Hubungan penyanyi dangdut Siti Badriah dengan bintang iklan Krisjiana Baharudin terlihat semakin dekat.

Di akun Instagram masing-masing, dua insan yang kini dikabarkan sedang dimabuk asmara itu saling melontarkan kata-kata romantis.

Seperti diberitakan salah satu media online, Siti dan Kris memang serius berpacaran.



Kris bahkan telah mengenalkan Siti pada keluarganya.

Begitu pula pelantun lagu 'Lagi Syantik' itu, yang juga telah memperkenalkan Kris pada sejumlah anggota keluarganya.

Baca: Terpancing Emosi Iis Dahlia Kelepasan Sebut Warganet Mencaci Bukan Levelnya

Tak hanya itu saja bukti kedekatan hubungan mereka.

Kris dan Siti bahkan menuliskan kata-kata romantis, pada postingan yang memperlihatkan foto kebersamaan mereka.

Seperti yang ditulis Siti pada Kamis (19/7/2018), di mana ia mengatakan bahwa Kris adalah alasan bahagianya.

"I just want to make you happy. Because you're the reason that I'm so happy (Aku hanya ingin membuatmu bahagua. Karena kamu adalah alasan yang membuka sangat bahagia)," tulis Siti sembari membubuhkan emoji tanda cinta.

Baca: Kru Film Tumbal The Ritual Kesurupan, Aktrisnya Malah Bingung dan Merasa Konyol

Pada 10 Juli lalu, Siti juga menulis di Instagram, mengenai betapa bahagianya ia mendapatkan Kris.

"Beruntung itu ketika dapetin kamu yang menyenangkan (emoji cinta)," ungkap Siti.

Krisjiana juga pernah mengungkapkan bagaimana perasaannya bisa dekat dengan Siti.

"I’ll never stop appreciating how lucky i am (Aku tidak akan pernah berhenti menghargai betapa beruntungnya aku)," ujar Kris.

Baca: Begini Ramalan Zodiak Selasa 24 Juli 2018, Gemini Sehari Penuh dengan Pesta

Baca: Menguak Sisi Gelap Kehidupan Lapas dari Video Porno hingga Jual Beli Kamar Tahanan

(tribunjogja.com)