Iqbaal Ramadhan Unggah Foto Mesra Bersama Seorang Gadis, Penggemarnya Patah Hati

BANGKAPOS.COM - Aktor muda dan penyanyi, Iqbaal Ramadhan, sukses membuat para penggemarnya merasa patah hati.

Pasalnya, Iqbaal mengunggah sebuah foto dalam akun Instagram pribadinya, @iqbaal.e pada Senin (23/7/2018).

Dalam foto tersebut, Iqbaal tampak berpose mesra dengan seorang gadis.



Iqbaal tampak memeluk gadis tersebut dan mencium pipinya.

Keduanya sama-sama kompak menggunakan baju berwarna hitam.

Iqbaal Ramadhan dan Rinrin SVMMERDOSE (Instagram/@iqbaal.e)

Dalam keterangan fotonya, Iqbaal menuliskan bahwa dia sedang berada di festival musik We The Fest.

Dalam festival itu, Iqbaal berkesempatan tampil bersama band barunya yang bernama Svmmerdose.

"We The Fest with this one was a blast.

Finger crossed svmmerdose for we the fest 2019!

ps: check my insta story to see independent LIVE by yours truly xo photo.

(We The Fest dengan satu ini adalah ledakan.