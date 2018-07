Tere Liye Akan Berbagi Kisah Buku Komet di Gramedia Pangkalpinang Agustus Mendatang

Laporan wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penulis novel best seller Indonesia, Tere Liye kembali merilis novel terbaru dengan judul Komet pada 28 Mei 2018 lalu. Novel tersebut bercerita tentang fantasi tiga remaja sekolah.

Seperti diketahui Tere Liye menjadi satu diantara penulis Indonesi yang menghasilkan beberapa novel maupun buku yang cukup laris di pasaran seperti 'Hafalan Sholat' Delisa, Daun yang jatuh tak pernah membenci angin dan rindu

Kisah yang tertuang dalam buku Komet akan ia bagikan melalui talkshow, khususnya kepada masyarakat di Bangka belitung. Tere akan hadir di Gramedia Pangkalpinang, Minggu (5/8/2018) mendatang.

Buku Komet merupakan karya Tere Liye yang terdapat pada serial buku sebelumnya bertajuk Bumi. Mengisahkan tentang petualangan tiga sahabat yakni Raib, Seli dan Ali dalam melakukan berbagai hal. Termasuk dalam situasi genting hingga menyebabkan mereka tersesat di klan asing untuk mencari pusaka paling hebat di dunia paralel.

Kehadiran Tere Liye untuk berbincang mengenai buku nya itu, terbuka bagi masyarakat di Babel. Hal ini dikatakan oleh Sales superintendent Gramedia Pangkalpinang, Yani Asmarani.

"kita kedatangan Tere Liye untuk berbincang dan berbagi mengenai buku yang baru dirilisnya kepada pembaca di Bangka belitung yang mau hadir silahkan datang pada tanggal 5 agustus pukul 15.00 WIB sampai 17.00 WIB." tutur Yani, Selasa (24/7/2018).

Ditambahkan oleh Yani, bahwa pengunjung juga bisa melakukan meet and greet atau berjumpa dengan Tere Liye dan berkesempatan mendapatkan tanda tangan penulis itu, dengan membawa buku Komet pada saat talkshow.

Buku komet juga dirilis bersama buku pendampingnya yakni Ceros dan Batozar yang juga mengisahkan keisengan tiga sahabat menjelajah ruangan kuno hingga tiba pada dunia paralel yanh dipenuhi banyak orang hebat.

Yani menuturkan, untuk mengetahui dan mengupas karya penulis novel Indonesia itu, pengunjung bisa datang dan berjumpa dengan Tere Liye Pada kesempatan itu di Gramedia Pangkalpinang.(*)