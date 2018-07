Maukah Balikan Sama Mantan, Begini Jawaban Luna Maya

BANGKAPOS.COM - Pasangan kekasih Luna Maya dan Reino Barrack telah menjalin hubungan cukup lama. Namun kapan artis ini melepas masa lajangnya dan menjadi seorang istri.,

Di saat usianya sudah menginjak 34 tahun, belum ada kabar tentang kapan aktris cantik ini akan menyudahi masa lajangnya.

Sempat beredar kabar tentang Reino Barrack yang belum mendapat restu untuk menikahi Luna.

Meski kabar itu berhembus, baik Luna maupun Reino Barrack masih sering mengungkapkan momen-momen kebersamaanya.

Pada bulan Juni lalu, Luna sempat memposting momen dia berdua dengan Reino Barrack.

Ia menulis ungkapan tentang sebuah penyesalan karena tidak lebih cepat mengenal Reino Barrack.

"I wish I could turn back the clock. I’d find you stooner and love you longer. Happy birthday @reinobarack ( di Jepang udah jam 12 ) 21.06.2018

(Saya berharap saya bisa memutar balik waktu. Saya akan menemukan Anda lebih cepat dan lebih mencintaimu. Selamat ulang tahun @reinobarack (di Jepang udah jam 12) 21.06.2018 -red)" tulis Luna.

Saat ini Luna sedang disibukkan oleh jadwal syuting yang padat.

Beberapa film bergenre horor diperankan oleh artis blasteran ini.