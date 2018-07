Mertua David Beckham Tertarik dengan Tas Momo Eks Geisha, Ternyata Segini Harganya

BANGKAPOS.COM - Narova Morina Sinaga atau yang akrab disapa Momo menceritakan pengalamannya bertemu dengan orang tua pesohor dunia, Victoria Beckham.

Kala itu Momo yang sedang liburan di London tak sengaja bertemu dengan Jackie Adams dan istri.

Hal itu disampaikan oleh Momo melalui akun Instagramnya, 24/07/2018.

Dari caption yang ditulis oleh Momo, rupanya mertua David Beckham tersebut tertarik dengan tas tangan yang ditenteng oleh mantan vokalis Geisha tersebut.

"Accidentally bumped into VB @victoriabeckham parents in london @jackie.adams_ . It was fun to have a short conversation knowing that she was interested on my handbag which eventually lead us to have this wonderful photograph together .. what a day .. a lovely and humble family .."

'Tak sengaja papasan dengan orangtua VB @vitoriabeckham di London @jeckie.adams_ . Seneng banget bisa ngobrol ringan karena beliau tertarik dengan tas tanganku yang akhirnya bikin kita bisa foto bareng... sungguh hari yang luar biasa... sungguh keluarga yang manis dan rendah hati..(red)'

Setelah ditilik, tas Momo yang ditenteng tersebut merupakan keluaran brand Gucci.

Web wicker small shoulder bag begitulah merek Italia ini melabeli koleksinya.

Tas tersebut merupakan kolekasi teranyar dari Gucci.

Karena baru dipasarkan untuk koleksi Pre-Fall 2018 ini.