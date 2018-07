Nia Ramadhani Bak Gadis Remaja saat Pakai Tank Top di Acara Arisan

BANGKAPOS.COM - Sebagai artis sekaligus istri pengusaha kaya, Nia Ramadhani tak pernah luput dari sorotan.

Ibu tiga anak ini, selalu tampil dengan fashion yang stylish layaknya ABG, padahal umur Nia saat ini sudah 28 tahun.

Meski sudah tak lagi muda penampilan Nia selalu berhasil memukau publik.

Hal tersebut seperti yang terlihat dalam postingan Nia dia akun instagramnya @ramadhaniabakrie yang diunggah Rabu, 25 Juli 2018.

Baca: Banyak Anak Muda Kena Serangan Jantung Akibat Menyepelekan 5 Kebiasaan Buruk Ini

Dalam unggahan tersebut penampilan Nia sukses menjadi sorotan warganet.

Nia terlihat tampil seksi saat kumpul arisan bersama teman-temannya.

"Arisan heboh sendiriii! Really had a great time with you genggss XoXo" tulis Nia di keterangan fotonya

Pemain sinetroin “Bawang Merah Bawang Putih” itu terlihat bergaya kasual dengan paduan tank top dan celana jins.

Ia tampak memakai tank top berwarna hijau, yang dipadukan dengan celana jins panjang.

Baca: Tes CPNS 2018, BKN Bakal Gunakan Sistem CAT, Pelajari Dahulu Jangan Salah Klik Nilaimu Bisa Nol

Tampil dengan gaya rambutnya yang terurai natural, Nia tampak seperti gadis remaja.

Berikut beberapa potret penampilan Nia saat hadir di acara arisan.

instagram @ramadhaniabakrie ()

Baca: Evi Masamba, Mulan Jameela, Iis Dahlia Hingga Roy Kiyoshi Lakukan ‘Permak Wajah’ , ini Buktinya

Baca: Dari Sinilah Fatin Shidqia Memulai Karir Menyanyi Sampai Memukau Seperti Sekarang

Baca: Punya Mata Indah, Putri Nana Mirdad Warisi Darah Bule Sang Ayah