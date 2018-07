Rambutnya Dibiarkan Tergerai Panjang, Ashanty Mengaku Jatuh Cinta dengan Makeup Freckle

BANGKAPOS.COM -- Istri Anang Hermansyah mengaku jatuh cinta dengan makeup freckles.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Instagram @ashanty_ash yang diunggah pada Rabu (25/7/2018).

Dalam unggahan tersebut, Ashanty tampak mengenakan gaun hitam lengan panjang.

Rambut Ashanty tampak dibiarkan tergerai panjang dengan model sedikit dibentuk kriting.

Ashanty tampak terlihat cantik dengan makeup tersebut.

Ashanty mengaplikasikan teknik lipstik ombre.

Dalam keterangan unggahan itu, Ibunda Arsya dan Arsy itu mengaku jatuh cinta dengan makeup tersebut.

"So in love with @vinnagracia," tulisnya.

Tak hanya itu, Ashanty bahkan mengaku tidak bisa move on dari makeup freckles tersebut.

"Masih ngga bisa move on dari make up nya @vinnagracia suka bangetttt," tulisnya.

Netizen yang melihat postingan tersebut lantas memuji kecantikan Ashanty:

@melovesw: Iya bun, bunda cocok bgt makeup kaya gini. Natural bgt.

@puputhasegawa: Bunda cantikkk sekali.

@hsby_hasibuan: Syantik bun.

@divasheva: Bagus begini dandannya, natural jadi keluar aura nya, ok bangeds.

@nurrfatonah: Bunda ashanty cantii bgt..bund.

(TribunWow.com/Woro Seto)