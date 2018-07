Artis-artis ‘Demam’ Keke Dance Challenge, Ternyata ini Asal Muasal In My Feelings Dance Challenge

BANGKAPOS.COM - Media sosial kini tengah diramaikan dengan tren 'Keke Dance Challenge.'

Keke Dance Challenge merupakan tantangan menari dari luar mobil sambil mengikuti alunan musik.

Mereka yang mengikuti tantangan ini menari di jalan di samping mobil yang tengah melaju dengan pintu mobil yang terbuka.

In My Feelings Dance Challenge atau yang dikenal dengan nama Keke Dance Challenge ini pertama kali dipopulerkan oleh kreator asal Amerika Serikat (AS), Shiggy, di akun Instagram miliknya, @theshiggyshow.

Awal mulanya, Shiggy hanya mengunggah video dirinya menari di jalan dengan iringan lagu milik Drake yang berjudul "In My Feelings".

Namun lama kelamaan, tantangan In My Feelings tersebut berkembang lagi.

Hingga penggunanya melakukan aksi keluar dari mobil dan berjoget di samping pintu mobil yang terbuka.

Keke Dance Challenge ini banyak dilakukan oleh selebriti.

Satu di antaranya adalah Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar.

Nia mengunggah video mencoba tantangan ini bersama Jessica Iskandar di akun Instagram.

Nia Ramadhani. (Kolase TribunJatim.com)

Dalam video tersebut Nia mengenakan tanktop putih yang dipadukan dengan hot pants biru.