Belajar Make Up Barbie Glowing Bersama Wardah Kosmetik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kelas kecantikan diadakan oleh wardah kosmetik Bangka Belitung, dengan tema make up "barbie glowing". Bertempat di cafe john fresh, Pangkalpinang, Sabtu (28/7/2018).

Acara ini merupakan program wardah kosmetik untuk memberikan tata cara merias wajah. Dikatakan oleh beauty promotor wardah kosmetik Bangka belitung, Iga Wardani, acara ini sudah dilakukan kali ketiga selama bulan juli.

"antusias peserta nya kami lihat sangat tinggi. Ada yang sudah berapa kali ikut beauty class dan sekarang ikut lagi." tuturnya, Sabtu (28/7/2018).

Sebanyak 40 peserta mengikuti tata cara merias wajah yang sedang tren ini. Menurut Iga, make up barbie glowing lebih ditonjolkan pada aksen mata yang besar dan mencolok. Serta penggunaan foundation atau lapisan yang digunakan sebelum menabur bedak kewajah, harus lebih terang satu tingkat dari kulit. Pada make up ini pun, ditonjolkan pada penggunaan blush on diarea bawah mata.

Iga menyebutkan, tingkat kesulitan dalam mengaplikasikan rias barbie glowing yakni pada bagian mata. Karena membutuhkan teknik agar mata tampak indah dan besar layaknya boneka. Untuk merias ini pun dibutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam.

Sementara itu, Dafi warga Kelurahan Air itam ini mengaku meskipun sudah pernah mengikuti kelas kecantikan, namun dirinya masih tetap ingin belajar cara merias wajah yang sedang populer yakni barbie glowing. Dirinya yang keseharian berkecimpung didunia tata tias, merasa tak cukup hanya mengikuti pembelajaran sekali atau dua kali.

"make up semakin banyak diminati. Sudah jadi kebutuhan. Saya tertarik ikut kelas kecantikan ini karena mau coba belajar teknik barbie glowing biar bisa diterapkan pada klien nanti." kata Dafi disela-sela merias wajah modelnya.