Deddy Corbuzier Ijinkan Fans Ini Sentuh Kepala Botaknya, Netter Ini Sampai Nangis

BANGKAPOS.COM - Acara talkshow Hitam Putih sudah menyabet banyak penghargaan.

Program yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier ini banyak menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang belum banyak diketahui.

Kesuksesan acara Hitam Putih tentu juga tak lepas dari peran host seperti Deddy Corbuzier.

Tak pernah melakukan gimmick, Deddy Corbuzier mampu membawa acara semakin maju.

Kepiawaian Deddy dalam membawakan acara Hitam Putih pun membuat dirinya memiliki banyak penggemar.

Salah satunya Deddy juga memiliki penggemar dari seseorang yang berkebutuhan khusus.

Penggemarnya tersebut merupakan seorang wanita bernama Firza.

Firza mengaku jika dirinya sangat mengagumi Deddy meski hanya melalui suara dari televisi.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @mastercorbuzier.

Gadis bernama Firza ini diundang dalam acara Hitam Putih.

Tak hanya bertemu langsung, mantan suami Kalina ini juga mengijinkan anak tunanetra tersebut untuk menyentuh wajah dan kepala botaknya.

"Dia Tuna Netra sejak lahir.. Dia selalu nonton @officialhitamputiht7 dengan cara mendengar suara saya...

Tanpa tahu seperti apa saya... Bagaimana rupa saya... And i tell her to touch my face.. To feel it... To know me... To understand me... And i love this...