Lakukan Ini, Bos Facebook Terancam Terdepak dari 10 Orang Terkaya di Amerika Serikat

BANGKAPOS.COM -- Kerugian besar dialami oleh Co-Founder dan CEO Facebook Mark Zuckerberg pada hari Kamis, (26/7/2018) setelah saham media sosial miliknya anjlok 19 persen.

Hal itu yang menyebabkan kapitalisasi pasar Facebook menguap lebih dari 119 miliar dollar AS hanya dalam satu hari.

Menurut WSJ Market Data Group, seperti dilansir oleh Fox Business, Jumat (27/7/2018), penurunan tersebut merupakan yang terburuk bagi perusahaan.



Hal itu berdampak pada kekayaan Zuckerberg yang ambal sekitar 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp217 triliun (kurs Rp14.500 per dollar AS).

Sebelum penurunan stok ini, Mark Zuckerberg adalah orang terkaya kelima di Amerika pada 2018 dengan kekayaan bersih 71 miliar dollar AS, menurut Daftar Miliuner Forbes.

Mempertimbangkan kerugian hari Kamis kemarin, kekayaan bersihnya merosot ke sekitar 55,9 miliar dollar AS.

Ini akan menghapus Zuckerberg dari daftar 10 teratas yang menempatkannya ke posisi 11 di bawah co-founder Oracle, Larry Ellison.

Zuckerberg mengatakan pada hari Rabu (25/7/2018) perusahaannya akan terus berinvestasi dalam keamanan dan privasi.

Biaya akan meningkat 50-60 persen tahun ini karena Facebook berinvestasi dalam keamanan data, teknologi baru dan inisiatif lainnya.

Facebook telah menghadapi banyak tantangan, termasuk sejak laporan tentang keamanan data perusahaan seperti yang disebutkan British Cambridge Analytica telah mengakses data pribadi secara tidak benar hingga 87 juta pengguna.

Saham perusahaan langsung jatuh setelah skandal ini.

Facebook menghasilkan 1,74 dollar AS per saham pada kuartal kedua, dibandingkan perkiraan konsensus analis yang hanya 1,72 dollar AS per saham.

Pendapatan jatuh jauh dari harapan, harapannya yakni 13.23 miliar dollar AS versus 13.36 miliar dollar AS seperti yang diungkapkan analis yang disurvei oleh Thomson Reuters.

