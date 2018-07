Raline Shah Disindir Gegara Masih 'Jomblo', Ini 5 Keuntungan Masih Single Pada Usia 30-an Tahun

BANGKAPOS.COM - Sebagian besar masyarakat Indonesia terbiasa menganggap seseorang, khususnya wanita, melepas masa lajang di usia 20-an tahun, atau terkadang belasan tahun.

Maka, jika setelah melewati usia 30 tahun seorang perempuan belum juga menikah, pergunjingan muncul. Label 'perawan tua' pun kerap dilemparkan.

Tak terkecuali aktris peran Raline Shah.

Melalui Insta Story di akun Instagram miliknya, @ralineshah, gadis kelahiran Jakarta 4 Maret 1985 tersebut mengutip kalimat "Kasian amat udah 30an masih single. Terlalu milih-milih yaa?" disertai tagar #SiapaBilangGakBisa.

Banyak yang menduga itu adalah kalimat yang diungkapkan seseorang kepada Raline yang masih melajang pada usia 33 tahun.

Namun benarkah menjadi lajang pada usia 30-an tahun adalah hal yang buruk?

Amalia McGibbon, satu dari tiga penulis buku The Choice Effect: Love And Commitment In An Age Of Too Many Options, justru memaparkan keuntungan bagi perempuan yang masih single pada usia 30.

Apa saja keuntungan yang dimaksud? Berikut ini lima keuntungan bagi perempuan yang masih single pada usia 30 menurut McGibbon, seperti dikutip dari kompas.com:

1. Buang rasa menyesal

Tidak ada yang aneh dan salah dengan status belum menikah pada usia 30-an.