Sambil Menangis Yuanita Christiani Menerima Ajakan Menikah dari Sang Kekasih

BANGKAPOS.COM -- Cukup lama melajang, artis dan presenter Yuanita Christiani akhirnya menemukan tambatan hati.

Yuanita Christiani belum mengungkap identitas calon suaminya, namun ia akhirnya buka-bukaan soal sifat tunangannya itu yang membuat dirinya bertekuk lutut.

Yuanita Christiani (lahir di Jakarta, 14 April 1986; umur 32 tahun) adalah seorang presenter, MC, bintang iklan, dan pemain film terkenal.

Ia dikenal publik dengan karier presenternya di acara Espresso Weekend dan acara reality show Take Me Out Indonesia dan Take Him Out Indonesia yang ditayangkan Indosiar.

Pada Sabtu, 14 Juli 2018 lalu, presenter Yuanita Christiani dilamar oleh sang kekasih.

Yuanita yang memakai baju putih tampak terharu ketika kekasihnya berjongkok dengan satu kaki di hadapannya.

Sang kekasih kemudian memberi Yuanita cincin, mengajak menikah.

Sambil menangis, Yuanita menerima ajakan tersebut.

Keduanya kemudian berpelukan.

Mesk sudah dilamar, Yuanita hingga kini belum membeberkan identitas calon suaminya itu.

Yuanita Christiani dan calon suami (Instagram Yuanita/Flawlesspic)

Jumat (27/7/2018), Yuanita sedikit membeberkan sifat kekasihnya sehingga ia akhirnya takluk, mau diajak menikah.

