Hindari 227 Pinjaman Online Ilegal Ini, OJK Sebut Ada yang Dikembangkan China

BANGKAPOS.COM - Pasca kehebohan penagihan hutang nasabah RupiahPlus bulan lalu, masyarakat mesti waspada.



Pasalnya ternyata ada banyak perusahaan fintech yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, karena terdaftar dan mendapat izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan).



Fintech P2P Lending ini beroperasi dengan memberikan pinjaman tanpa agunan secara online, yaitu lewat aplikasi atau website.



Seluruh pendaftaran, proses pengecekan hingga pencairan pinjaman bisa dilakukan secara cepat, tanpa agunan, bahkan tanpa perlu tatap muka.



Namun resikonya, calon peminjam harus membayar bunga yang sangat tinggi, bahkan jika terlambat mencicil maka bunganya ada yang mencapai belasan atau puluhan persen per bulan.



Menurut pihak OJK, ada 227 fintech P2P lending yang saat ini tergolong ilegal, dengan perkiraan masing-masing platform punya sekitar 100 ribu anggota.



Dalam penelusuran OJK, dari 227 fintech lending ilegal tersebut dikembangkan oleh 155 developer, sebagian besar dari China.



Artinya, ada satu perusahaan yang punya lebih dari satu aplikasi fintech P2P Lending.

Saat ini perusahaan Fintech yang telah resmi terdaftar di OJK hingga saat ini baru mencapai 64 platform.

Jika kamu bertransaksi dengan 64 fintech yang sudah terdaftar itu, maka relatif lebih aman karena mereka diawasi OJK.

Berikut ini daftar 227 Fintech Pinjaman Online yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.



Hindari daftar aplikasi pinjam uang yang ilegal berikut ini, karena resikonya sangat tinggi.

Selain bunga tinggi, tak ada jaminan kalau pengelolanya bakal tetap berada di Indonesia saat ada masalah, karena sebagian besar ada di luar negara.



1 Aku Rupiah (Developer Fnsudai Fintech Ltd.)



2 Angel Yuk - NineTree Technology Company



3 Angelku - PT Moneta Prima Kualiti



4 Ayo Uang - PT. Zeta Indonesia



5 Ayopop - Ayopop teknologi Indonesia



6 AyoRupiah - PT Inspirasi Global Indonesia



7. BambuLoan - ayo pinjaman



8 Bantuan Pinjaman - yoyochou



9 Bee Cash - wangjunhua



10 BizLoan - CBA Services



11 Bos Tunai - Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia



12 Bos Uang - Bos uang



13 BosPinjaman - Bospinjaman



14 BosRupiah - ATH Studio



15 BusKas - 王丙涛



16 Cara Pinjam Uang Online - Alfarizi Dev



17 Cari Dana - Cari Dana



18 Cari Rupiah - wumoka



19 Cash - Adclick Corporation Limited



20 Cash Bon - Pinjaman

21 Cash Kilat - Pinjaman



22 Cash loan 2 minutes - Loan Instant & fast



23 CASH LOAN 2 MINUTES - Loan Instant & fast



24 CashDana - akurupiah



25 CashDay Pinjaman - cashday



26 Cashstore - Firestorm-sea



27 CashStore - Sanjay Bankar



28 Cepat Pinjaman - ind Fintech



29 Cepatuang - Serious fintech



30 Cinta Rupiah - LiChen



31 Dana Berkat - Pinjam



32 Dana Cash - Dana Cash



33 Dana Cepat - Happy Money



34 Dana Cepat - Plus Happy Money



35 "Dana Cepat plus - ahli pinjaman cepat" - Happy Money



36 Dana Instan Mandiri - TB Dev



37 Dana Kilat - Pinjaman uang online cepat cair



38 Dana Pinjam - Anugrah Digital Niaga



39 Dana Pintar - Jingga Digital



40 Dana Saku - Xinhe



41 Dana Tunai - Pinjaman Tunai Team



42 Dana Uang - Zhu Xia



43 Danaku - LiChen



44 DanaNow - DanaNow



45 DanaSegar - DompetTechnology



46 DMS Mobile Syariah - Alfa Technosoft



47 DokterUang - Doctor Dana Limited



48 DokterUang - Doctor Dana Limited



49 Dompet Pinjaman - LiChen



50 DompetKamu - Tupulian



51 Duit Instan - Xiehualei



52 Duit Mudah - Duitmudah



53 DuitDuit - Karya Bangsa LTD



54 Duit-in - Koperasi Dana Sahabat Mandiri



55 Dunia Pinjaman - Xinhe



56 Easy Credit - yaojiaxi



57 Easy Loans : Payday - BrandDesign



58 easycredit - yaojiaxi



59 EasyRupiah - EasyRupiah



60 E-Kasbon - Global Dinamika Internusa

61 eRupiah - Wangcong



62 eTunai - wangcong1



63 Go Card - Go Card Indonesia



64 Go Dana - Go Dana



65 Go Go Uang - PT Indo Guna Sejahtera/ PT Asia Cahaya Makmur



66 Go Pinjaman - Cepatcash



67 Go Tunai - Meixin



68 Go Tunai - Dajing Inc.



69 Go-go Money - NineTree Technology Company



70 Go-go Rupiah - NineTree Technology Company



71 GoLoan - GoLoan Inc



72 GoPinjaman - Anminxincheng tech



73 GoUang - GoUang



74 Hai Uang - Go Dompet



75 Indkota - indkota informasi



76 IndoMoney - feixiang



77 Kas Online - yaojiaxi01



78 Kasbon - Kasbon



79 KooCash - KooCash



80 Kotak Uang - Bagusit

81 Kredit Nusantara - Kredit Nusantara



82 Kredit Pinjaman - Best Rock KCH



83 "Kredit Pinjaman Tanpa Agunan Mudah Dan Cepat" - Anira



84 Kredit Pinjaman Uang - Indonesia Maju



85 Kredit Pinjaman Uang - Afiqa.org



86 Kredit Pinjaman Uang Online - Kredit Online



87 Kredit Pinjaman Uang Online - Afiqa.org



88 Kredit Tanpa Agunan - Keishandro corp.



89 Kreditkilat - liuzhiman



90 KTA Bos Tunai - PT Alvus Smart



91 KTA Kilat - PT PTN



92 ManCep - Delfina Dev Team



93 MangoCash - Mangocash



94 masBro - PT Kanal Koneksi Nusantara



95 Mesin Uang - mesinguang



96 MiniRupiah - MiniRupiah



97 Modal Bersama - NineTree Technology Company



98 modal pinjaman - NineTree Technology Company



99 ModalPinjaman - doubletan



100 Oklik Cash - Oklik Private Limited

101 Onloan - Onloan



102 PasarRupiah - Webeye Fintech/Fintech ltd.



103 Payday Loans - malolepskaya



104 Payday Loans - BrandDesign



105 P-Cash / Uang Bayi - Shanghai Cool Ben Network Technology Co, LTD



106 Personal Loans - BigBoss Studio



107 Personal loans online - BrandDesign



108 Pinjam Cepat - Vay Muon



109 Pinjam Dana - jasonhua



110 Pinjam Duit - onlinepinjam



111 Pinjam Mart - pinjam mart pinjam



112 Pinjam Plus - pinjam tunai cepat



113 Pinjam Rupiah - Pinjaman Rupiah



114 Pinjam Uang - Bangla Ramadhan



115 Pinjam Uang - Happy Money



116 Pinjam Uang - Dana Sera Happy Money



117 Pinjam Uang Cepat - mei info



118 Pinjaman Cash - "PT Alfa Information Development"



119 Pinjaman cepat - PT Alvus Smart



120 Pinjaman Cepat - Kredit Panda



121 Pinjaman cepat - Kredit Panda



122 Pinjaman Dana - Xinhe



123 Pinjaman Dana - LiChen



124 Pinjaman Dana Cepat - Happy Money



125 Pinjaman Dana Cepat Dana tunai - Happy Money



126 Pinjaman Dana Online - mei info



127 Pinjaman Dana Tunai - Pinjaman Dana Tunai



128 Pinjaman Duit - Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia



129 Pinjaman Flash - pinjaman flash



130 Pinjaman Kilat - PT Monetary Sejahtera



131 Pinjaman Kredit Mandiri - Kredit Online



132 Pinjaman Kredit Tanpa Agunan- Delfina Dev Team



133 "Pinjaman KTA Ok dan terpercaya" - idea Corp



134 Pinjaman Mandiri - Dev Co.id



135 Pinjaman Mantap - NineTree Technology Company



136 Pinjaman online - rahtala tech



137 Pinjaman Online - Keishandro corp.



138 "Pinjaman Online - Rupiah cash cepat cair" - Orion Inc



139 Pinjaman Online Cepat - Jammas Done Apps



140 Pinjaman Online Cepat - Mei Info

141 Pinjaman Online Cepat - Kredit Online



142 Pinjaman Online Cicilan - Matt Cash



143 "Pinjaman Online Dengan Cicilan" - Matt Cash



144 Pinjaman Online KUR 2018 - Kredit Online



145 Pinjaman Online Syariah - Kredit Online



146 "Pinjaman Online Tanpa Jaminan" - Jammas Done Apps



147 Pinjaman - P2P G20N



148 Pinjaman Personal - idea Corp



149 Pinjaman Pintar - Xinhe



150 Pinjaman - RG tayeeb zebbara



151 Pinjaman Rupiah - weiwa technical company



152 Pinjaman Rupiah - Xinhe



153 Pinjaman Rupiah Pertama - Pinjaman Pertama



154 Pinjaman Sahabat - Orion Inc



155 Pinjaman Sukses - Xinhe



156 Pinjaman Super - Xinhe



157 "Pinjaman Syariah Online Tanpa Riba" - Keishandro corp.



158 Pinjaman Syariah Tanpa Riba - rahtala tech



159 Pinjaman Syariah Tanpa Riba - Programindo Dev Team



160 Pinjaman Tanpa Jaminan - Indonesia Maju



161 Pinjaman Top - LiChen



162 Pinjaman Tunai BCA Kredit - TRI KTA Online



163 Pinjaman Tunai tanpa Jaminan - Creative Media Dev



164 Pinjaman Uang - PT Sakut Cepiat Technology



165 Pinjaman Uang Mandiri - ST18 Developer



166 PinjamanKilat - PT Monetary Sejahtera



167 Pinjamku - PT Digital Berhans Indonesia



168 Pinjem Aja - Pinjem Aja



169 Pinjem Aja - Pinjem Aja



170 pinjemDong - aplikasi Pinjem Dong



171 PiPipi - PiPipi



172 Praktis Pinjaman - TB Dev



173 Quick Cash Loans - BrandDesign



174 Raja Pinjaman - Mr HengGuang



175 RajaRupiah - HiMoneyTechnology



176 RajaUang - PT Sayap Utama Teknologi



177 Rakredit - Rakredit



178 Rakredit - Jumao Technology Private Limited / PT Rakredit Mitra Indonesia



179 RpNow - RpNowTeam



180 RumahPinjaman - HiMoneyTechnology

181 Rupiah - Avenue Shanghai Zhuyu Information Technology Co., Ltd.



182 Rupiah - Bijak Xinhe



183 Rupiah Kilat - NineTree Technology Company



184 Rupiah Kita - Mo9



185 Rupiah Oke - Xinhe



186 Rupiah On - NineTree Technology Company



187 Rupiah Sapi - Loan4now



188 Rupiah Teman - Gist Finance Co. Ltd



189 Rupiah-Ayo - Xinhe



190 RupiahKilat - Happy Money



191 RupiahKita - mo9



192 Saku Pinjaman - onlinepinjam



193 Saku Pinjaman - Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia



194 Sakuku Rupiah - LiChen



195 Solusi KTA - Aku idea Corp



196 Solusi KTAku - idea Corp



197 Super Kredit - NineTree Technology Company



198 Super Rupiah - make money 4 now



199 Super Uang Pinjam - Rupiah Market



200 Super Uang Pinjam - Rupiah Market



201 Supermoneyshop Pinjam - Rupiah Market



202 SuperPinjam - Pinjam Rupiah Market



203 Terbuka Pinjaman Indonesia- Open Loans Indonesia Viva Property Solutions/ Viva PS



204 TokoRupiah - League Tech



205 Tunai Plus - Dajing Inc.



206 TunaiCepat - XH



207 TunaiTunai - Dajing Inc.



208 Uang Cash - Alison



209 Uang Cepat - PT Cash Express Indonesia



210 Uang Express - PT Second Installent Financial Technology



211 Uang Kilat - Beijing Huirong Tianxia Information Technology Co., Ltd./ Huirong Technology/ Network Engineering Co., Ltd.



212 Uang Plus - Uang Plus



213 UangInstan - XH



214 UangMart - Dua Hari Grup



215 UangOnline -Pinjaman Worldpeace



216 UangPinjaman - Pinjaman Kredit uang Dana cepat dan aman



217 UangSaku - DanielDeng



218 Usaha Modal Kecil - DewaDev



219 Uuang -Pinjam Uang Uuang Team



220 We Cash - PT Tokovips Teknologi

221 We Cash Partner - We Cash Partner



222 Wesal Keuangan Syariah - Alfa Technosoft



223 Yes Kredit - uscompany



224 YesRupiah - HiMoneyTechnology



225 Yuk Rupiah - Xinhe



226 Yuk Rupiah - NineTree Technology Company



227 Zidisha - Zidisha Inc. (nextren)