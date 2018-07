Beda Dengan yang Lain Artis Ini Rela dipoligami, Mengaku Tak Sempurna

BANGKAPOS.COM - Sebagai seorang wanita biasanya istri menolak untuk dimadu.

Alasannya tentu karena tak ingin rasa cintanya dibagi.

Namun hal berbeda terjadi pada seorang aktris asal Malaysia berikut ini.



Pasalnya ia mengaku rela untuk dimadu.

Baca: Satu Diantara Musisi Terbaik Asia, Fatin Shidqia Miliki Rumah Miliaran Rupiah Begini Penampakannya

Alasannya, karena ia mengaku sebagai seorang istri yang tak sempurna.

Hal ini seperti dikutip Grid.ID dari akun Instagram resmi milik @umieaida9 yang mengunggah sebuah postingan pada 28 Juli 2018.

Aktris bernama lengkap Datin Seri Umie Aida ini tampaknya baik-baik saja jika suaminya, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, melakukan poligami.

Wanita pemeran film berjudul 'Dukun' ini mengunggah foto dirinya tengah berdiri di depan Ka'bah di Mekkah.

Baca: Segini Biaya Pengobatan Putrinya Satu Hari di Singapura, Denada Jual Apartemennya

“Pagi ni bangun tido .. tetiba aku cakap kat abg .. jangan buat perkara tak elok. Kalau nak terus kawhin. Saya izinkan. (Pagi ini saya bangun dan memberi tahu suami saya jika kamu ingin menikah dengan yang lain, saya mengizinkannya).

Terkejut beruk abg .. dia cakap merepek. Me know me bukan isteri yang sempurna. Hmmm entahlah .. kenapa aku cakap cakap begitu. Tapi YA saya ungkin ... dan saya nak abg tahu itu. (Dia terkejut. Saya tahu saya bukan istri yang sempurna. Saya tidak tahu apa yang mendorong saya untuk mengatakan itu, tapi ya saya memang mengizinkannya menikah dengan yang lain dan Saya ingin dia tahu itu)," tulis @umieaida9 dalam captionnya.