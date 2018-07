Mau Melacak Lokasi Seseorang, Ini 4 Aplikasi Smartphone Ini Bisa Digunakan

BANGKAPOS.COM - Sering merasa kesal dengan pacar atau teman yang bilangnya on the way atau OTW, padahal masih di rumah dan belum mandi?

Nggak perlu merasa di-PHP-in sekarang.

Berkat kecanggihan teknologi tak heran kini banyak hal bisa dilakukan dengan mudah.



Bahkan untuk melacak lokasi seseorang, kamu hanya tinggal menggunakan smartphone.



Nah, dengan demikian, kamu bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk keperluan positif, misalnya mencari tahu lokasi pacar atau teman sekalipun.

Berikut empat aplikasi yang bisa kamu manfaatkan untuk melacak lokasi seseorang:

1. WhatsApp

Aplikasi kirim pesan paling populer ini merupakan aplikasi pertama yang bisa kamu manfaatkan untuk melacak lokasi seseorang.

Caranya mudah, tinggal membuka aplikasi WhatsApp lalu klik logo attachment di kolom WhatsApp.

Selanjutnya kamu tinggal menambahkan lokasi atau meminta lokasi yang ingin dilacak.