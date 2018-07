DPS Hasil Perbaikan Berkurang, KPU Babel Akan Kordinasi dengan Kabupaten

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- KPU Babel akan berkordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019.

Pasalnya data yang diterima KPU, jumlah DPS dan DPSHP malah berkurang. DPS yang diumumkan beberapa waktu lalu jumlahnya 921.182, sedangkan DPSHP sebanyak 911.591.

"Kita akan berkordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota. Nanti kita akan cek by name by adress," kata Davitri, Selasa (31/7/2018).

Sementara dari Dukcapil, lanjut Davitri ada nama-nama masuk di DPS tapi tidak masuk dalam database kependudukan.

Sebelumnya DPS untuk 3 kabupaten yakni Pangkalpinang, Bangka dan Belitung bersumber dari hasil pilkada. Sedangkan 4 kabupaten lainnya mendata ulang.

"Dalam PKPU 11, yang tidak masuk dalam database kependudukan tidak bisa masuk ke DPS. Makanya nanti akan kita konfirmasi lagi ke Dukcapil dan KPU Kabupaten/Kota," pungkas Davitri.