Siap Lepas Status Diva Pop Indonesia, Krisdayanti Incar Kursi DPR RI

Tribunnews/Jeprima

Penyanyi Krisdayanti atau lebih dikenal KD saat ditemui pada acara konferensi pers The Miracle of Steam Cell First In Indonesia di Rumah Bali, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (24/4/2017). Untuk setiap kali terapi tersebut, KD mengeluarkan uang Rp 200 juta, karena teknologi terapi itu diimpor.