Ayu Ting Ting Kenakan Sarung Tangan Rp 20 Juta, Harganya Jadi Perdebatan

BANGKAPOS.COM - Ayu Ting Ting terlihat mengenakan sarung tangan mewah seharga 20 juta rupiah, akan tetapi memunculkan perdebatan warganet.

Sebuah foto diunggah oleh akun Instagram @tingtingcloset yang mana akun tersebut kerap membagikan outfit yang dikenakan Ayu Ting Ting.

Kali ini akun tersebut mengunggah sarung tangan yang dikenakan penyanyi dangdut itu dalam sebuah pemotretan.



Ayu terlihat mengenakan sarung tangan hingga siku berwarna hitam nan elegan.

Kala itu tampaknya Ayu sedang melakukan sebuah pemotretan dengan sebuah majalah fashion.

Dari keterangan yang dimuat pada akun tersebut, sarung tangan yang dikenakan Ayu Ting Ting adalah koleksi dari Hermes.

"#AyuTingTing in #Prestige Magazine #tbt She wearing #Hermes ‘Calfksin Long Gloves’ for $1,400 or Rp. 20.000.000"

Dengan sarung tangan itu Ayu terlihat elegan dan mewah.

Dress yang dikenakan pun membuat ibu satu anak itu bak wanita bangsawan.

Akan tetapi beberapa netizen memperdebatkan perihal sarung tangan tersebut.

"Emang ini punya sendiri??" tukas salah satu akun.

"Jangan di mahal2in deh plis wkwkwkwk" tambah yang lain.

Ayu Ting Ting (Instagram/makeup_daverio)

Dari laman tradesy.com, Black Lambskin Long Gloves dari Hermes dibandrol dengan 607 dolar.