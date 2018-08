Ejekan Suporter Indonesia Bikin Menteri Ganteng Asal Malaysia Syed Saddiq 'Ngamuk', ini Pemicunya

BANGKAPOS.COM -- Ejekan suporter pada saat pertandingan antara Malaysia melawan Thailand pada AFF U-16 membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia, Syed Saddiq marah.

Ia meminta federasi sepakbola negara untuk bertindak.

Hal ini berawal dari sebuah video pertandingan antara Malaysia saat melawan Thailand dalam lanjutan AFF U-16 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudra, Gresik, Indonesia.

Saat itu, sekelompok suporter meneriakkan kata-kata kasar terhadap para pemain Malaysia.

Syed Saddiq pun memposting video tersebut dan mengungkapkan kemarahannya di instagram.

"Dulu kita dikenakan tindakan kerana segelintir fans yang tidak bertanggungjawab.

Hari ini, apabila pemain kita dipanggil anjing & ada sampai diugut bunuh,

@FAM_Malaysia perlu bertegas dan laporkan kepada pihak AFF. Tindakan yg keras perlu dikenakan.

The safety and security of our Malaysian team is my priority.

Jangan kerana tindakan segelintir, hubungan baik diantara dua negara terkesan. I would condemn the same if it happened in Malaysia.