Menpora Malaysia Ngamuk, Beredar Video Suporter Malaysia Justru Hina 2 Negara Ini

BANGKAPOS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia, Syed Saddiq belum lama ini meradang hingga memberikan ancaman kepada Suporter Indonesia.

Ia mengunggah kekesalannya itu lewat akun media sosial instagram pribadinya, @syedsaddiq.

Hal ini berawal dari sebuah video pertandingan antara Malaysia saat melawan Thailand dalam lanjutan AFF U-16 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudra, Gresik, Indonesia.



Pada pertandingan itu, Malaysia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 2-1.

Namun, bukan itu yang dipermasalahkan dalam postingan tersebut.

Baca: Berikut 6 Fakta Menpora Malaysia Ngamuk, Indonesia Dilaporkan ke AFF

Menggunakan bahasa melayu Malaysia, Syed tampak tak senang dengan apa yang dilakukan oleh para penonton yang diduga suporter Indonesia yang ada di dalam stadion tersebut.

Menurut Syed dalam postingannya mengatakan, FAM Malaysia harus bertindak karena pemain Malaysia disebut dan dinyanyikan dengan kata-kata kasar.

Baca: Pakai Headset saat Tidur Siswi SMP Ditemukan Tewas, Telinganya Berdarah

"Dulu kita dikenakan tindakan kerana segelintir fans yang tidak bertanggungjawab.

Hari ini, apabila pemain kita dipanggil anjing & ada sampai diugut bunuh,

@FAM_Malaysia perlu bertegas dan laporkan kepada pihak AFF. Tindakan yg keras perlu dikenakan.

The safety and security of our Malaysian team is my priority.

Jangan kerana tindakan segelintir, hubungan baik diantara dua negara terkesan. I would condemn the same if it happened in Malaysia.

Salah tetap salah. Action must be taken." Tulis Syed.

Baca: Sempat Diusir, Waode Sofia Diberikan Anting dan Kalung oleh Iis Dahlia Saat Tampil di Panggung KDI

Terkait komplain dan ancaman yang dituliskan menteri termuda di Malaysia ini, kini justru beredar beberapa video di dunia maya yang justru memperlihatkan suporter Malaysia yang meledek negara Singapura dan Indonesia.

Salah satunya berdasarkan unggahan di akun instagram @jenk_rumpi, dalam video tersebut jelas suporter yang diduga suporter Malaysia secara lantang menyebut dua negara tersebut dengan sebutan an**ing.

Baca: Ini Sketsa Wajah Pelaku Begal yang Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswa di Depok

Supporter Malaysia hina Indonesia (instagram/jenk_rumpi)

Baca: Sule Tiba-tiba Marah dengan Shandy Aulia Gara-gara Singgung soal Ini, Simak Videonya

Supporter Malaysia hina Singapura (instagram/jenk_rumpi)

(*)