Rezky Aditya Resmi Bertunangan, 4 Artis Ini Pernah Ditaklukkan dan Jadi Kekasihnya

BANGKAPOS.COM -- Rezky Aditya telah resmi bertunangan dengan sang kekasih, Selasa (31/7/2018).

Dalam unggahan sang kekasih di Instagram story, terlihat Rezky Aditya memasangkan cincin ke jari manis ke tangan sang kekasih.

Hal tersebut merupakan kebahagian tersendiri untuk Rezky Aditya yang sudah banyak menjalin asmara dengan perempuan-perempuan lain, namun akhirnya menjatuhkan pilihan pada kekasih terakhirnya asal Manado.



Rezky Aditya sendiri diketahui memiliki deretan mantan kekasih dari kalangan selebriti terkenal seperti Agnez Mo, Irish Bella, Aura Kasih hingga Cathy Sharon.

Kekasih Rezky Aditya bahkan menuliskan kata-kata romantis teruntuk Rezky Aditya sambil menandai akun Instagram Rezky Aditya.

"You deserve to be with someone who thanks God for you and treats you like the blessing you trully are,"tulisnya.

(Kamu layak bersama seseorang yang bersyukur kepada Tuhan untukmu dan memperlakukan kamu seperti berkah yang sebenarnya)

Unggahan kekasih Rezky Aditya ini kemudian dicapture oleh akun Instagram Lambe Turah.

Melansir dari laman Instagram pribadi milik Rezky Aditya, nama dari sang calon istri ini adalah Razer Patricia.

Dari laman berita Cumi Cumi pun terlihat bahwa Rezky Aditya ini sempat mengunjungi calon mertua atau orang tua dari sang kekasih yang berada di Manado, Sulawesi utara pada Februari 2018.