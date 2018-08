Video Aksi Bule Asal Belanda Masak Lempah Kuning Ditemani Koki Kembang Katis Resto

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mr Jakob dan Mrs Anne, wisatawan asal Belanda ini tampak serius memperhatikan sang koki dari Kembang Katis Resto ketika menjelaskan bahan-bahan masakah Khas Pulau Bangka, Lempah Kuning.

Masakan bercita rasa tinggi yang kaya rempah-rempah ini, sangat lezat karena perpaduan rasa gurih bumbu-bumbu lempah berwarna kuning terang ini.

Tampak Mrs Anne memasukan satu persatu potongan ikan Tenggiri ke dalam kuah Lempah Kuning yang sudah dicampur potongan buah nanas.

Wisatawan asal Belanda saat melakukan cooking class masak Lempah Kuning di Kembang Katis Resto. (istimewa)

Sesekali dia mengaduk kuah Lempah Kuning dengan sendok.

Ketika sang koki membersihkan dengan tissu di sekitar kompor bekas percikan kuah Lempah Kuning, Mrs Anne juga tak segan ikut turut membersihkan tempatnya memasak.

Ketika Owner Kembang Katis Resto Yuna Ekowati menanyakan rasanya memasak Lempah Kuning. How about the taste, good? tanya Yuna.

Mrs Anne langsung mengacungkan jempolnya sambil mengangguk-anggukan kepalanya.