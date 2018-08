Begini Proses Isyana Sarasvati Saat Bikin Lagu untuk Asian Games 2018

BANGKAPOS.COM - Isyana Sarasvati ternyata juga ikut terlibat untuk album kompilasi Asian Games 2018.

Rekan duet Raisa ini menciptakan sebuah lagu berjudul Asia's Who We Are.

Isyana menciptakan sendiri lagu yang masuk dalam kompilasi album Asian Games 2018 ini.



Kali ini Isyana mengunggah video saat dirinya tengah menciptakan lagu tersebut.

Penyanyi berusia 24 tahun ini membuat lagu tersebut di studio mininya, seperti yang TribunStyle.com kutip dari akun Instagram @isyanasarasvati.

Dalam video time-lapse yang diunggah ini, Isyana tampak mengenakan t-shirt.

Isyana mengungkapkan kalau kala itu dirinya hanya mengenakan pakaian tidur.

Sedangkan untuk bawahan, Isyana mengaku dirinya mengenakan boxer kedodoran.

Berbagai peralatan penunjang Isyana untuk membuat lagu juga terlihat di studio mini tersebut.

Isyana juga ditemani bantal kesayangannya yang diberi nama Thithi.

Terlihat secangkir kopi dengan sedotan tampak menemani Isyana.