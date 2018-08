Iko Uwais Disebut Sebagai The Next Jackie Chan, Istrinya Audy Item Posting Video Ini

BANGKAPOS.COM -- Siapa yang tak mengenal Iko Uwais?

Aktor laga andalan Indonesia ini sudah merambah dunia perfilman Hollywood.

Suami Audy Item ini disebut-disebut sebagai generasi penerus aktor laga yang kaya akan keilmuan beladirinya.

Ia pun disebut sebagai generasi emas penerus aktor kawakan yang lahir di Hongkong yaitu Jackie Chan.

Hal disampaikan pemeran sekaligus pemain film Mile 22, Lauren Cohan.

Artis satu ini berperan sebagai Alice dalam film yang akan tayang pada 17 Agustus 2018 mendatang.

"Iko is basically in the next generation of Jackie Chan and people who dont know really him well definitely him and watch can do in this movie (Iko pada dasarnya adalah generasi berikutnya dari Jackie Chan dan orang-orang yang tidak tahu benar-benar dia pasti dia dan menonton dapat dilakukan di film ini)," kata Lauren dalam video yang diunggah Audyitem beberapa jam yang lalu, Kamis (2/8/2018).

Tak hanya Lauren, sang pemeran utama Mark Walhberg sebagai Silva, memuji akting dan kemampuan beladiri Iko.

"Iko is a world Asian star he was the right movie koreograf is only fight he is a big star di the world for a reason (Iko adalah bintang Asia dunia dia adalah film koregraf yang tepat hanya bertarung dia adalah bintang besar di dunia karena suatu alasan)," sebut Walhberg.

Dalam film action terbaru ini, Iko Uwais bakal bermain bersama sejumlah aktor Hollywood seperti Mark Walhberg, Lauren Cohan, Roundarousey dan Jhon Malkovich.

