Suzuki Kembangkan Bengkel Body dan Paint, Segini Budget untuk Full Body

Jumpa pers Bengkel Body and Paint PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, JAKARTA — Siapkan budget sekitar Rp 10-15 juta, mobil anda akan jadi seperti baru. Bengkel berstandar internasional ini tak hanya akan melayani produk Suzuki, tetapi mobil lainnya.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen pemegang merek (APM) Suzuki di Indonesia semakin memperkuat layanan purnajual dengan menghadirkan Bengkel Body and Paint. Layanan perbaikan bodi berstandar internasional pertama di Indonesia yang siap menjaga tampilan mobil agar tetap mulus.

Menariknya lagi, layanan bengkel Suzuki Body and Paint juga memberikan layanan Pick Up & Drop Service serta One Day Repair guna memudahkan konsumen dalam mendapatkan pelayanan terbaik.

Riecky Patrayudha, Head of Service 4W, 2W & Marine PT SIS mengatakan, Sebagai bagian dari komitmen Suzuki untuk memberikan layanan terbaik untuk konsumen setianya.

“Kami menghadirkan bengkel Body and Paint sebagai pelengkap layanan purnajual Suzuk. Layanan ini kami hadirkan untuk mengakomodir konsumen yang memerlukan perbaikan pada body dan cat kendaraannya,” katanya.

Dengan penerapan standar internasional, konsumen akan mendapatkan layanan terbaik untuk kendaraanya.

“Selain itu juga ingin semakin memperkuat kerjasama dengan pihak asuransi guna meng-cover unit populasi Suzuki yang besar,” ujar Riecky.

Bengkel Suzuki Body and Paint memiliki standar seperti area workshop berupa working stalls, prep booth, spray booth dan area quick repair.

Selain itu, tiap bengkel juga dilengkapi Collision System yang menangani masalah benturan pada mobil. Para konsumen juga dimanjakan dengan wifi gratis, bar, ruangan full AC, televisi dan musholla untuk menambah kenyamanan selama berada di bengkel Body and Paint.