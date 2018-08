Kehilangan Iniesta dan Paulinho, Barcelona Boyong Arturo Vidal dari Bayern Muenchen

BANGKAPOS.COM - Gelandang timnas Cile, Arturo Vidal, bakal memiliki pelabuhan baru pada musim kompetisi 2018-2019.

Di bursa transfer musim panas ini, pemain berusia 31 tahun itu meninggalkan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan Barcelona.

Sudah kehilangan Andres Iniesta dan Paulinho, klub juara bertahan Liga Spanyol itu mendapatkan pengganti yang bagus dalam diri Vidal.

Dilihat dari rekam jejak Arturo Vidal dalam 6 tahun terakhir ketika memperkuat Juventus dan Bayern Muenchen, Barcelona telah memperoleh seorang gelandang yang sangat subur dalam hal kemampuan mengancam gawang lawan.

Ditengok dari sisi ini, dengan mendapatkan Arturo Vidal, bisa dibilang Barcelona sekaligus telah memperoleh pengganti Andres Iniesta dan Paulinho.

Seperti dikutip Bolasport.com dari Opta, Vidal mengemas 64 gol dan 47 assist dalam 320 pertandingan liga di Bundesliga (29 gol-27 assist) dan Serie A (35 gol-20 assist).

Eks pemain Bayer Leverkusen itu terlibat dalam proses terjadinya 111 gol dalam 320 laga.

Itu berarti Arturo Vidal punya catatan menyumbang satu gol atau satu assist pada setiap 2,89 penampilan.

Andaikata pengoleksi 100 penampilan dan 24 buat timnas Cile ini tidak pernah absen di Liga Spanyol 2018-2019, yang artinya bermain 38 kali, dia bisa diproyeksikan bakal terlibat dalam 13-14 gol tim dalam rupa kombinasi gol dan assist.

Menariknya, potensi jumlah gol dan assist yang bakal disumbangkan Vidal itu sama persis dengan kombinasi torehan Andres Iniesta serta Paulinho di La Liga musim lalu.

Iniesta hanya terlibat dalam 3 gol (2 gol-1 assist) sementara Paulinho 11 gol (9 gol-2 assist) di Liga Spanyol. (Bolasport.com)