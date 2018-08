Kisah Pilu Bintang 'The God's Must be Crazy', dari Dibayar Murah Hingga Tewas Misterius

BANGKAPOS.COM--The God's Must be Crazy merupakan salah satu film komedi yang tak asing di telinga publik tanah air.

Film yang kali pertama rilis di tahun 1980 tersebut memang kerap kali diputar ulang terutama saat memasuki masa liburan.

Jika kamu salah satu penontonnya, maka pasti sudah tak asing lagi dengan sosok pria dari suku terasing ini.

Dialah N!xau Toma.

Salah satu adegan N!xau dalam film The God's Must be Crazy (IST)





Adegannya yang paling mengocok perut yakni tatkala dirinya menemukan botol Coca Cola yang jatuh dari pesawat. Ia mengira bahwa benda itu merupakan dewa.

Peran N!xau di film The God's Must be Crazy (IST)

N!xau bergabung dengan film The God's Must be Crazy ketika dirinya tak tahu nilai uang. Ia kali pertama ditemukan oleh Jamie Uys, seorang sutradara di Afrika Selatan.

Ia memang berasal dari wilayah pedalaman yang tak berinteraksi dengan dunia modern. Sehingga wajar saja, ia pun tak mengetahui nilai selembar kertas yang disebut uang.

Salah satu adegan dalam film The God's Must be Crazy (IST)

Dalam kesehariannya, N!xau hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Ia tinggal di wilayah Namibia, tempatnya hidup bersama dengan suku San.

Sebuah suku terasing di Namibia dan Afrika Selatan.

Banyak kalangan menyebut bahwa dirinya diperalat lantaran hanya dibayar USD 300 atau sekitar Rp 4 juta untuk film box office yang bernilai USD 60 Juta.