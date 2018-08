Dulu Punya Salon Pribadi, Kini Penampilan Rita Widyasari Berubah Drastis Ketahuan Wajah Aslinya

BANGKAPOS.COM - Nama Rita Widyasari kembali naik ke permukaan.

Ia dieksekusi ke Lembaga Pemasrakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur akibat tersandung kasus gratifikasi.

Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

Ia diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2017 setelah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK akibat kasus suap dan gratifikasi bersama staf khususnya, Khairudin.

Sebagai bupati, Rita kerap tampil cantik dan tak pernah lepas dari polesan make up untuk menunjang penampilannya.

Dulunya selalu terlihat cantik, kini siapa sangka penampilan Rita Widyasari kini berbeda sembilan puluh derajat.

Dilansir Grid.ID dari Instagram @mak.kepo, wajah Rita yang semula mulus kini berubah.

Dalam foto tersebut nampak wajah Rita kasar dan berlubang.

Dalam foto tersebut nampak wajah Rita kasar dan berlubang.

Padahal, dulu saat masih menjabat sebagai bupati Kukar, Rita selalu terlihat glamor.