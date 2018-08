Gempa di Bali, Keluarga Nana Mirdad Panik hingga Anaknya Menangis Ketakutan

BANGKAPOS.COM - Keluarga pasangan artis Nana Mirdad dan Andrew White yang tinggal di Bali merasakan getaran dari gempa bumi yang berpusat di Lombok Utara pada Minggu (5/8/2018).

Lewat fitur Insta Story akun Instagram-nya, @nanamirdad_, yang dikutip Kompas.com, anak penyanyi Jamal Mirdad itu memperlihatkan kepanikan seisi rumah akibat gempa tersebut.

"Oh My God! Ini gempa terbesar yang pernah kita rasain selama kita tinggal di Bali, ya sayang ya. Ini pada lari semuanya ke luar. Pada nangis anak-anak semuanya di belakang juga," ucap Nana.

Tampak Nana merangkul dua anaknya, Jason Deandra White dan Sarah Deana White setelah gempa. Pada video lainnya, Nana memperlihatkan air kolam renang yang meluber akibat guncangan gempa.

"Gila ini segitu gedenya, udah berhenti dari tadi, terus air masih gerak. And then, sampai basah sampai ke sini-sini. Oh my god," kata Nana.

Instagram/Andrew White Artis peran Andrew White menggambarkan gempa yang dirasakan di Bali, meskipun pusat gempa berada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8/2018). Artis peran Andrew White menggambarkan gempa yang dirasakan di Bali, meskipun pusat gempa berada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8/2018).

Tidak hanya Nana, suaminya, artis peran Andrew White, juga mengunggah video Insta Story-nya. Lewat dua buah video, Andrew menunjukkan perabotan di rumah yang bergelimpangan. Selain itu, ia juga memperlihatkan guncangan gempa yang membuat air di kolam renang bergerak.

"Having dinner with mum and dad anddd earthquake!! You can hear the house banging around and the pool water is sloshing!!" tulis Andrew.

Sebagai informasi, ggempa bermagnitudo 7 mengguncang Lombok Utara, NTB, dan sekitarnya, Minggu (5/8/2018) pada pukul 18.46 Wita. Gempa berpusat di 8.37 LS,116.48 BT, sekitar 27 km di arah timur laut.

Pusat gempa berada di kedalaman 15 kilometer. BMKG melaporkan gempa berpotensi tsunami. Terkait peringatan dini tsunami, belum ada tanda-tanda kenaikan air laut.

Gempa dirasakan kencang oleh warga di Mataram, NTB. Warga berlarian panik ke luar rumah dan memilih berlindung di tempat yang dinilai aman.

