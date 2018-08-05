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LIVE STREAMING (Siaran Langsung) MotoGP Ceko Mulai Jam 19.00 Wib, Nonton Via Handphone

LIVE STREAMING (Siaran Langsung) MotoGP Ceko Mulai Jam 19.00 Wib, Nonton Via Handphone

LIVE STREAMING (Siaran Langsung) MotoGP Ceko Mulai Jam 19.00 Wib, Nonton Via Handphone
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Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, dan Valentino Rossi di podium MotoGP Italia 2018, Minggu (3/6/2018). 

BANGKAPOS.COMLink live streaming Trans 7 MotoGP Ceko 2018 Minggu, 5 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB. Cek hasil lengkap kualifikasinya di sini!

Ajang MotoGP Ceko 2018 kembali digelar pada hari Minggu (5/8/2018) malam ini.

Balapannya sendiri akan disiarkan oleh Trans 7 mulai pukul 17.00 WIB.

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Kendati demikian, race MotoGP baru dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Dovizioso berhasil meraih pole position pada Kualifikasi MotoGP Ceko 2018 ini.

Pada babak kualifikasi yang diselenggarakan pada hari Sabtu (4/8/2018) kemarin, pria bernama lengkap Andrea Dovizioso ini berhasil meraih waktu tercepat.

Sesi kualifikasi dibuka dengan putaran kesatu kualifikasi (Q1).

Sesi Q1 menentukan dua pebalap teratas untuk ikut serta di Q2.

Pada Q1 Maverick Vinales dan Alex Rins menjadi pebalap pertama yang lolos ke Q2.

Awalnya, Vinales berhasil menjadi pebalap terdepan pada Q1 dengan catatan waktu 1 menit 55,33 detik.

Sementara Rins berada di belakangnya dengan 1 menit 55,852 detik.

Pada Q2, giliran Andrea Dovizioso yang unjuk gigi.

Dovi berhasil membukukkan waktu 1 menit 54,689 detik.

Hasil itu menjadi torehan pole position pertama Andrea Dovizioso pada musim balap 2018.

Di belakang Dovizioso ada Valentino Rossi.

Rossi akan strat dari posisi kedua setelah hanya mampu menorehkan waktu 1 menit 54,956 detik.

Sementara sang pemuncak klasemen sementara, Marc Marquez, berada di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 54,961 detik.

Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow dan Danilo Petrucci menyusul di belakangnya.

Sementara Vinales yang berjaya di Q1 harus memulai strat dari posisi ke-12.

Berikut ini hasil kualifikasi MotoGP Ceko 2018 selengkapnya.

1. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'54.689

2. Valentino ROSSI Movistar Yamaha 1'54.956

3. Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'54.961

4. Jorge LORENZO Ducati Team 1'55.038

5. Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1'55.055

6. Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1'55.203

7. Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1'55.221

8. Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'55.270

9. Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'55.431

10. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'55.474

11. Tito RABAT Reale Avintia Racing 1'55.686

12. Maverick VIÑALES Movistar Yamaha 1'55.823

13. Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1'56.029

14. Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1'56.031

15. Bradley SMITH KTM Factory Racing 1'56.218

16. Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 1'56.285

17. Jack MILLER Alma Pramac Racing 1'56.316

18. Stefan BRADL HRC Honda Team 1'56.330

19. Pol ESPARGARO KTM Factory Racing 1'56.353

20. Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1'56.512

21. Sylvain GUINTOLI Team SUZUKI ECSTAR 1'57.037

22. Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1'57.208

23. Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1'57.217

24. Aleix ESPARGARO Aprilia Racing 1'57.250

25. Scott REDDING Aprilia Racing Team 1'57.438

26. Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1'58.048

Race MotoGP Ceko 2018 akan berlangsung di Automotodrom Brno.

Kamu bisa menyaksikan balapannya via live streaming Trans 7 pada link di bawah ini. 

Live streaming Trans 7 MotoGP Ceko 2018

LIVE -- https://www.trans7.co.id/live/

LIVE -- Link live streaming

LIVE - http://www.motogp.com/en/live

LIVE - http://vidi.tv/embed-player/gentbox

MOBILE --http://www.dinozap.net/canal-1.php

MOBILE -- http://abcast.me/btsport2.html

MOBILE -- https://live.drakulawidget.com/

Tags
Live Streaming
Siaran Langsung
Motogp
Valentino Rossi
handphone
Andrea Dovizioso
Marc Marquez
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Editor: teddymalaka
Sumber: TribunStyle.com
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