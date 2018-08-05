LIVE STREAMING (Siaran Langsung) MotoGP Ceko Mulai Jam 19.00 Wib, Nonton Via Handphone
LIVE STREAMING (Siaran Langsung) MotoGP Ceko Mulai Jam 19.00 Wib, Nonton Via Handphone
BANGKAPOS.COM - Link live streaming Trans 7 MotoGP Ceko 2018 Minggu, 5 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB. Cek hasil lengkap kualifikasinya di sini!
Ajang MotoGP Ceko 2018 kembali digelar pada hari Minggu (5/8/2018) malam ini.
Balapannya sendiri akan disiarkan oleh Trans 7 mulai pukul 17.00 WIB.
Kendati demikian, race MotoGP baru dimulai pada pukul 19.00 WIB.
Dovizioso berhasil meraih pole position pada Kualifikasi MotoGP Ceko 2018 ini.
Pada babak kualifikasi yang diselenggarakan pada hari Sabtu (4/8/2018) kemarin, pria bernama lengkap Andrea Dovizioso ini berhasil meraih waktu tercepat.
Sesi kualifikasi dibuka dengan putaran kesatu kualifikasi (Q1).
Sesi Q1 menentukan dua pebalap teratas untuk ikut serta di Q2.
Pada Q1 Maverick Vinales dan Alex Rins menjadi pebalap pertama yang lolos ke Q2.
Awalnya, Vinales berhasil menjadi pebalap terdepan pada Q1 dengan catatan waktu 1 menit 55,33 detik.
Sementara Rins berada di belakangnya dengan 1 menit 55,852 detik.
Pada Q2, giliran Andrea Dovizioso yang unjuk gigi.
Dovi berhasil membukukkan waktu 1 menit 54,689 detik.
Hasil itu menjadi torehan pole position pertama Andrea Dovizioso pada musim balap 2018.
Di belakang Dovizioso ada Valentino Rossi.
Rossi akan strat dari posisi kedua setelah hanya mampu menorehkan waktu 1 menit 54,956 detik.
Sementara sang pemuncak klasemen sementara, Marc Marquez, berada di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 54,961 detik.
Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow dan Danilo Petrucci menyusul di belakangnya.
Sementara Vinales yang berjaya di Q1 harus memulai strat dari posisi ke-12.
Berikut ini hasil kualifikasi MotoGP Ceko 2018 selengkapnya.
1. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'54.689
2. Valentino ROSSI Movistar Yamaha 1'54.956
3. Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'54.961
4. Jorge LORENZO Ducati Team 1'55.038
5. Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1'55.055
6. Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1'55.203
7. Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1'55.221
8. Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'55.270
9. Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'55.431
10. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'55.474
11. Tito RABAT Reale Avintia Racing 1'55.686
12. Maverick VIÑALES Movistar Yamaha 1'55.823
13. Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1'56.029
14. Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1'56.031
15. Bradley SMITH KTM Factory Racing 1'56.218
16. Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 1'56.285
17. Jack MILLER Alma Pramac Racing 1'56.316
18. Stefan BRADL HRC Honda Team 1'56.330
19. Pol ESPARGARO KTM Factory Racing 1'56.353
20. Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1'56.512
21. Sylvain GUINTOLI Team SUZUKI ECSTAR 1'57.037
22. Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1'57.208
23. Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1'57.217
24. Aleix ESPARGARO Aprilia Racing 1'57.250
25. Scott REDDING Aprilia Racing Team 1'57.438
26. Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1'58.048
Race MotoGP Ceko 2018 akan berlangsung di Automotodrom Brno.
Kamu bisa menyaksikan balapannya via live streaming Trans 7 pada link di bawah ini.
Live streaming Trans 7 MotoGP Ceko 2018
LIVE -- https://www.trans7.co.id/live/
LIVE -- Link live streaming
LIVE - http://www.motogp.com/en/live
LIVE - http://vidi.tv/embed-player/gentbox
MOBILE --http://www.dinozap.net/canal-1.php
MOBILE -- http://abcast.me/btsport2.html
MOBILE -- https://live.drakulawidget.com/
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Jadwal Siaran Langsung (Live Streaming) MotoGP Ceko 2018, Live di Trans 7
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