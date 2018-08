Timbang Kepala Kebo Menarik Perhatian di Parade Nusantara Mister Indonesia

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM -- Parade nusantara kostum nasional yang dibawakan para finalis mister Indonesia di catwalk street, Jalan Pemuda Sungailiat, Jumat (3/8/2018) memiliki keunikan tersendiri. Saat tampil mereka memperlihatkan ciri khas daerah masing-masing.

Seperti kostum yang dikenakan oleh M Ravy Ananta Putra, Finalis Mister Indonesia dari Sumatera Selatan. Ravy tampil dalam tema 'timbang kepala kebo' yang merupakan ciri khas Daerah Banyuasin Sumsel. Ia membawa timbangan kayu berwarna merah di ujung kiri dan kanannya berbentuk tanduk kerbau (kebo) dan paduan topi tinggi berwarna keemasan, bertaburkan hiasan warna-warni.

Begitu juga Finalis Mister Indonesia dari provinsi lainnya, masing-masing menampilkan ciri khas daerah yang memiliki keunikan dan desain yang menawan.Tentu saja penampilan 27 Finalis Mister Indonesia ini menyedot perhatian masyarakat. Parade yang dilakoni para lelaki menjadi daya tarik warga untuk foto selfi.

Jaka Idam, Profesi Make Up Artist, kepada bangkapos.com, Sabtu (4/8) mengatakan saat mendesain kostum karnaval harus mempunyai kreatifitas yang tinggi. Selain itu, kostum karnaval harus disesuaikan pada tema. Menurutnya, Parade Nusantara Mister Indonesia tersebut punya ciri khas karena desain kostum tidak meninggalkan indentitas provinsi masing-masing.

"Cara talent membawakan kostum tersebut juga menjadi penilaian tersendiri yang harus disesuaikan dengan kostum yang dikenakannya, ditunjang dengan make up talent. Dalam pembuatan kostum juga harus memperhatikan kenyamanan talent yang mengenakan kostum tersebut," katanya.

Jaka yang juga merupakan Pemenang Delapan Kategori Juara Parade Busana di TMII 2016 dan Pemenang Dua Kategori Parade Busana Di TMII 2017 serta Juara 1 dan Juara 3 The Best Make Up Fashion Karnaval Sungailiat, memuji penampilan para finalis mister yang dimaksud. Diakuinya tren even besar parade kostum karnaval seperti ini sudah mendunia.

Dia berharap fashion yang menampilkan kostum-kostum karnaval mengangkat budaya daerah agar sering diadakan sehingga bisa menjadi aset penunjang sektor pariwisata.

"Apalagi jika dikelola dengan baik dan profesional," harapnya.