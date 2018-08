Anak Iis Dahlia Malah Disebut Mirip Waode Sofia Saat Foto Bareng Ibunya, Netizen Sampai Komen Begini

BANGKAPOS.COM - Foto pedangdut Iis Dahlia bersama putrinya, Juwita Salshadilla mencuri perhatian netizen.

Foto itu diunggah di akun Instagram Iis @isdadahlia pada Sabtu (4/8/2018).

Juwita tampaknya tengah hadir melihat acara KDI yang melibatkan ibunya.

Pasangan ibu dan anak ini pun menyempatkan diri untuk berpose bersama.

Baik Iis maupun Juwita tampil cantik dengan riasan wajah mereka.

Iis mengenakan gaun warna merah bata.

Sementara putrinya memilih memakai baju cokelat dengan aksen pita di bagian pinggang.

"Cantiknya mama

thanks for watching us ..

Good night," tulis Iis dalam captionnya.

Postingan itu jadi sorotan.