Resmi Menikah, Segini Mas Kawin Panji Cucu Soeharto untuk Istri Bulenya Varsha Strauss

BANGKAPOS.COM - Panji Trihatmodjo, sudah resmi menikah dengan perempuan bule pilihannya, Varsha Strauss, Jumat (3/8/2018).

Panji mengucapkan ijab kabul untuk mensahkan sang kekasih Varsha Strauss menjadi istrinya.

Dalam ijab kabul tersebut, terungkap mas kawin yang diberikan Panji pada sang istri, Varsha Strauss yang ternyata berupa perhiasan emas seberat 60 gram.

Dalam melafalkan ijab kabul, Panji bahkan mengucapkannya dalam bahasa Inggris.

Sejak siraman hingga ijab kabul, konsep yang ditampilkan Panji dan Varsha Strauss ini adalah bernuansa Jawa.

Bahkan Varsha Strauss yang merupakan keturunan bule pun ikut serta untuk mengikuti adat Jawa yang sudah turun temurun diselenggarakan pihak keluarga Cendana, keluarga dari Panji.

Mengenai ijab kabul pernikahan Panji ini, ada beberapa video unggahan dari laman Instagram yang beredar sejak kemarin sore.

Begini jawaban Panji saat menerima wali dari ayah Varsha Strauss.

instagram Panji dan Varsha Strauss di pelaminan

"Mariage and wedding of Varsha Sandiaga binti James Strauss with the mahar mention about in cash," ujar Panji sambil memegang erat tangan ayah mertuanya James Strauss dikutifp dari Instgaram story @cendana.archieves.

Suasana pun semakin meriah dengan adanya ritual basuh kaki suami, sebagai rasa hormat dan berbakti seorang istri.