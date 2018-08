Viral Aksi Penyelamatan Habitat Komodo, Warga Menolak Investasi Resport di Pulau Rinca

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Seakan tidak ada tempat bagi Komodo, habitat hewan yang termasuk kedalam keajabain dunia ini semakin terlengser dengan kepentingan oknum tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat melakukan ujuk rasa di depan Kantor DPRD Mabar, Kantor Bupati, dan Balai TNK dilabuan Bajo, Senin (6/8/2018).

Formapp Mabar tegas menolak pembangunan rest area dan akomodasi serta restoran oleh PT. Segera Wisata Komodo Lestari dan PT. Komodo Wildlife Ekoturism di pulau rinca dan pulau padar seluas 21,1 Ha.

Aksi tersebut sempat terekam video amatir yang diposting akun instagram lambe turah.

Dalam video berdurasi 1 menit itu, mereka memohon keberpihakan DPRD Mabar menolak hal itu.

"Kami minta teman-teman dewan dukungannya untuk bersama kami masyarakat Manggarai Barat," ungkap orator

Postingan lambe turah tersebut mengundang amarah warga net, bahkan konten yang baru 2 jam lalu sudah dibanjiri lebih dari 1000 komentar.

Mayoritas warganet menyatakan sikap ketidak setujuan mereka terhadap pembangunan tersebut karena dinilai mengusik kehidupan Komodo.

tatiharr: Ko orang orang ya serakah bgt tempat hidup komodo masih aja diusik! Plis, Allah ciptain binatang jg untuk hidup dan bisa berdampingan sama manusia. Jd saling hargai aja! Miris sumpa

naya_gilang: Smoga komodo nya pd mkn orang2 yang udh mnghancurkan rumah si komodo, komodo km ynk sabar ya, manusia emng bnyk ynk jahat, tpi km tenang aja kita orang ynk sayang sm km bkl bela km bwt mlwn orang2 ynk udh jht sm km, #savekomodo

amleleee: Segitu mudahnya pengusaha swasta (terutama asing) mendapatkan akses untuk masuk dan mengobrak-abrik lahan Indonesia? Ada apa ini? Siapa yg musti bertanggung jawab? Pemerintah atau siapa yg berhak menjawab semua pertanyaan kami ini? Dr mulai hasil bumi spt tambang, minyak, batu bara dll. Saya sangat setuju jika semakin banyak investor yg menanam saham di bumi Indonesia maka semakin banyak pula pendapatan yg kita kantongi, tp kl untuk ini please use your heart to get out the cute Indonesian komodos whoever you are please thinking the effects of your decisions after this Taman Nasional Komodo (pulau komodo, pulau rinca dan pulau padar) merupakan situs warisan dunia UNESCO disana terdapat berbagai potensi flora dan fauna Asia dan Afrika. Tolong bantu lindungi habitat mereka, bukan malah merusak ekosistem dgn bangunan2 yg ingin anda buat, mereka langka, mereka hewan purba yg masih ada di dunia dan itu ada di bumi Indonesia. Semoga jeritan kami didengar oleh petinggi negeri yg agung nan mulia. Salam sayang dari Rakyatmu. #SaveKomodo.(*)