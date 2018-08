Kepalanya Disebut 'Peyang' oleh Deddy Corbuzier Begini Respon Tak Terduga Anji Manji

BANGKAPOS.COM -- Musisi Anji Manji memberikan respon yang tak disangka saat disindir kepala peyang oleh Deddy Corbuzier.

Meski Deddy Corbuzier menghilangkan suaranya saat menyindir seseorang yang berkepala peyang tersebut, namun Anji Manji tahu yang dimaksud adalah dirinya.

Bahkan, ia sampai menulis komentar di postingan video Deddy Corbuzier tersebut.



Tampak di video yang diposting di kanal YouTube Deddy Corbuzier, host acara Hitam Putih tersebut sedang mengisi acara talkshow yang dilaksanakan oleh Telkomsel.

Saat itu, Deddy Corbuzier ditanya oleh host Rizky Kinos mengenai komentar negatif netizen terhadapnya.

Awalnya Deddy Corbuzier menjelaskan kalau dirinya bukan orang yang sombong, melainkan tipe orang yang songong.

"Kalau sombong itu, orang nggak punya duit belagu, kalau songong tuh orang punya duit tuh belagu, gua songong karena ada yang disombongin," ujarnya.

Deddy Corbuzier kemudian mengatakan ada empat kata yang membuat seseorang tidak bisa sukses.

Yakni 'What will people say' (apa yang akan orang katakan).

"Jadi ketika saya akan melakukan sesuatu, I don't care what will people say, karena gua tahu saya tidak bisa bikin semua orang suka sama gue," jelasnya.