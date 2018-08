Usai Menyusui, Ini 6 Cara Efektif Mengencangkan dan Menjaga Kesehatan Payudara

BANGKAPOS.COM - Bagi kebanyakan perempuan, saat menyusui sang buah hati akan jadi saat yang mengagumkan karena ada perasaan takjub menjadi seorang ibu.

Terlepas dari hal itu, beberapa perempuan juga merasa khawatir dengan bentuk payudaranya paska menyusui yang mengendur.

Nyatanya menjaga kesehatan payudara itu penting, dilansir dari Kompas.com, kamu bisa melakukan beberapa hal sederhana ini sendiri di rumah.

Mulai dari menjaga berat badan, rajin berolahraga, mengurangi alkohol, konsumsi banyak sayur, juga lakukan cek up kesehatan secara rutin.

Nah, dari hal yang sederhana diatas, penyebab mengendurnya payudara wanita usai menyusui dijelaskan oleh Matthew R. Schulman, M.D, seorang asisten profesor bedah kosmetika di Mount Sinai School of Medicine, New York, AS, penyebab payudara mengendur bukan karena menyusui, melainkan kenaikan dan penurunan berat badan selama masa hamil.

Nah, ini beberapa cara alami untuk menjaga bentuk payudaramu tetap baik dan nggak kendur, dilansir dari Nova :

1. Pakai bra yang tepat

Untuk menjaga payudara tetap ideal selama menyusui, gunakan bra yang tepat. Ahli bahkan menyarankan untuk memakai bra sepanjang waktu, termasuk saat tidur.

Melawan gravitasi menjadi alasannya, di mana bra akan mencegah peregangan dari ligamen Cooper.

Selain itu, pastikan ukuran dan fungsi bra yang sesuai kondisi tubuh serta kebutuhan. Pakai bra dengan tali yang lebih lebar.