Sang Adik Bongkar Masa Lalunya Bareng Sandra Dewi, Sampai Ada Istilah Bagai Itik Buruk Rupa

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Hari ini, Rabu (8/8/2018) bertepatan ulang tahun artis cantik asal Bangka Belitung, Sandra Dewi.

Wanita kelahiran Pangkalpinang itu berulangtahun ke-35.

Pada hari bahagianya itu, sang adik Kartika Dewi mengunggah foto kebersamaan mereka.

Keduanya tumbuh bersama, sejak kecil hingga dewasa.

Di foto yang menampilkan kebersamaan kakak adik ini, Kartika Dewi menuliskan sesuatu.

Dia merasa bagaikan itik buruk rupa ketika berada di samping kakaknya yang cantik.

"Aku biasanya merasa seperti 'itik buruk rupa' ketika berada di samping kakak saya yang cantik ini. Terima kasih untuk

melakukan semuanya terlebih dahulu sehingga aku bisa mengikutimu. Sangat senang melihatmu sebagai seorang ibu dan tidak

sabarmenantikan tahun-tahun kedepannya. Happy Birthday to My Sidekick, I Love You!," tulis Kartika pada keterangan foto