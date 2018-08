Kejadian Menakutkan Tornado Api Berputar-putar Dalam Gulungan Angin

BANGKAPOS.COM -- Pemandangan tak biasa terjadi di Derbyshire Inggris.

Peristiwa alam yang terjadi di kota seluas 2.625 km² ini membuat banyak warganet memberikan banyak sekali komentar beragam.

Peristiwa itu adalah tornado api (firenado).

Akun twitter NBC News membagikan video pendek berisi aktivitas api yang berputar-putar dalam gulungan angin.

Akun ini menuliskan WATCH: Firefighters witnessed a rare "firenado" during a blaze at a plastics factory in Derbyshire, England. (PERHATIKAN: Petugas pemadam kebakaran menyaksikan "firenado" yang langka saat terjadi kebakaran di pabrik plastik di Derbyshire, Inggris)

Dalam video tertulis bahwa petugas pemadam kebakaran jarang menemui tornado yang seperti ini.

Dan semua ini (firenado) jarang terjadi.

Kejadian ini terjadi di sebuah pabrik plastik berkobar di midlands Inggris

Kru kebakaran menjelaskan berputar-putar saat udara dingin masuk bagian udara panas

Banyak warganet memberikan komentar beragam.

