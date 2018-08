Fantastis, Boyband BTS Beberapa Kali Raih Sertifikasi Emas dari Asosiasi Rekaman Jepang

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Grup boyband BTS asal Korea Selatan yang beberapa waktu lalu berhasil meraih penghargaan dari Billboard

Music Award, kini sukses mendapatkan sertifikasi emas dari RIAJ untuk album versi Korea mereka.

Dilansir dari soompi.com, Jumat (10/8/2018), Recording Industry Association of Japan (RIAJ) menyampaikan bahwa album studio

Korea yang ketiga boyband tersebut “Love Yourself: Tear” sudah resmi diberikan sertifikasi emas.

"It is their first Korean release to receive an RIAJ certification."

Untuk mendapatkan sertifikasi emas dari RIAJ, lagu single dan studio album harus terjual setidaknya 100,000 unit.

Sertifikasi platinum membutuhkan setidaknya terjual 250,000 unit dan dobel platinum membutuhkan 500,000 unit terjual.

BTS sebelumnya sudah menerima beberapa sertifikasi emas dari RIAJ.

Seperti lagu single mereka "Chi, Ase, Namida", album studio "Face Yourself" telah mendapatkan sertifikasi platinum dan "Mic