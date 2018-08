Pacaran Jarak Jauh dengan Bule Kolombia, Dea Imut Harus Rela Menahan Rindu 1,5 Tahun Tak Bertemu

BANGKAPOS.COM - Dea Annisa atau lebih dikenal dengan nama Dea Imut, diketahui sudah dua tahun menjalin kasih dengan seorang pria asal Kolombia, Mateo Epalza Ramirez.

Dea bertemu Mateo saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Korea Selatan.

Ia dan kekasih pun harus menjalani LDR (Long Distance Relationship), Dea mengaku harus rela menahan rindu untuk tak bertemu kekasihnya selama 1,5 tahun.

Namun pada Juli 2018 lalu, diketahui sang kekasih, Mateo berkunjung ke Indonesia dan bertemu orangtua Dea secara langsung.

Saat kunjungan Mateo ke Indonesia, Dea mengunggah foto bersama kekasihnya itu pada Sabtu (21/7/2018).

Dari foto itu terlihat mereka berada di lokasi Kawah Putih, Bandung.

Dalam unggahan itu, Dhea mengaku aneh menjalin hubungan asmara dengan pria yang berasal dari negara berbeda.

Berikut postingannya.

"Aneh rasanya. 2 orang dari negara berbeda bisa bertemu dan saling peduli. Bertemu di negara orang lain, sama2 asing tapi bisa saling menjaga,"

"I can’t even express how happy i am when you’re here (Aku bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku ketika kamu di sini). Disitu saya percaya betapa luasnya bumi ini tetapi begitu sempitnya kita bisa membangun sebuah hubungan baik. #DEAANS." tulis Dea di keterangan fotonya.

Dilansir TribunSolo.com dari tayangan infotainment baru-baru ini di layar kaca, Ibunda Dea, Masayu mengaku meminta putrinya untuk segera menikah tahun depan.